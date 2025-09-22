SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 225,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,70 EUR zu. Bei 225,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 46.783 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2024 (198,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

