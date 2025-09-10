Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 194,55 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 194,55 EUR abwärts. Bei 194,55 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.504 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 17,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

