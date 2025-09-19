Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 209,90 EUR. Bei 211,70 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 209,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 22.213 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 28,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

