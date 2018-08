Das sind die größten US-Cash-Cows der vergangenen 10 Jahre

CNBC hat mit Daten von FactSet die zehn Unternehmen herausgegriffen, die ihren Aktionären die größten Summen eingebracht haben. Insgesamt haben diese seitdem sie bestehen beinahe drei Billionen US-Dollar an ihre Investoren zurückgegeben. Berechnet wurde der Wert aus der Summe der Dividende und der Aktienrückkäufe.

JPMorgan, General Electric, Johnson & Johnson und Pfizer

In die unteren Ränge der Top 10 schaffen es zwei Pharmaunternehmen, ein Mischkonzern und eine Bank. JPMorgan Chase spülte seinen Aktionären in den vergangenen zehn Jahren 104,3 Milliarden US-Dollar in die Taschen, was 12,7 Prozent des Umsatzes entspricht. General Electric warf dieselbe Summe ab, diese entsprach 9,9 Prozent des Umsatzes. Verglichen zum vorhergehenden Zehnjahreszeitraum musste sich General Electric jedoch statt mit dem vierten mit dem vorletzten Platz begnügen.

Davor reiht sich der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson ein. 108,9 Milliarden US-Dollar gab es zusammengefasst für die Investoren, eine Summe die allerdings auch 19,5 Prozent des Umsatzes entspricht. 109,6 Milliarden US-Dollar an Rückzahlungen gab es von Pfizer.

AT&T, Walmart und IBM

Auch der Telekommunikationskonzern AT&T gab in den vergangenen zehn Jahren viel an seine Anleger zurück. Über einen prozentualen Anteil von 10,1 Prozent des Umsatzes - was in absoluten Zahlen 112,3 Milliarden US-Dollar entspricht - konnten sich die Aktionäre hier freuen.

Knapp davor reiht sich Walmart ein, der gemessen am Umsatz lediglich 2,7 Prozent davon an seine Anleger zurückgezahlt hat. So kommen die Investoren des Einzelhandelskonzerns auf eine Gesamtsumme von 114,4 Milliarden US-Dollar.

Ein weiteres Unternehmen, das sich in den letzten zehn Jahren als echte "Cash Cow" für Investoren erwies, ist IBM. 116,8 Milliarden US-Dollar gab es hier zurück.

Microsoft, ExxonMobil und Apple

Auf Platz drei rankt CNBC Microsoft. Das Soft- und Hardwareunternehmen brachte seinen Investoren 147,9 Milliarden US-Dollar ein, stolze 23,2 Prozent des Umsatzes.

Lange Zeit stand ExxonMobil pro Zehnjahreszeitraum unbestritten an der Spitze derjenigen Firmen, die die meiste Rendite für ihre Investoren erbringen. Im letzten betrachteten Zeitraum hat der Mineralölkonzern jedoch deutlich nachgelassen und nur 178,8 Milliarden US-Dollar Rendite abgeworfen.

Auf den ersten Platz schafft es Apple, das sich an Microsoft und ExxonMobil vorbeidrängt. Der iKonzern schaffte es in den vergangenen zehn Jahren eine Riesensumme an Mitteln einzunehmen und bescherte so seinen Investoren 226,4 Milliarden US-Dollar.

