Schlotterbeck über Zukunft: 'Sehr wichtige Entscheidung'

19.10.25 08:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,45 EUR -0,04 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts der Spekulationen um seine Zukunft will der deutsche Fußball-Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck nichts überstürzen. "Natürlich ist das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung meiner Karriere", sagte der 25-Jährige nach dem 1:2 von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im Spitzenspiel beim FC Bayern München dem TV-Sender Sky. Schlotterbecks Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027.

Als mögliches Ziel des Abwehrspielers war in den vergangenen Tagen auch immer wieder der FC Bayern genannt worden, zumal der Vertrag des Franzosen Dayot Upamecano im Sommer ausläuft. Erster Ansprechpartner sei aber Dortmund. Er werde sich mit Sportdirektor Sebastian Kehl zusammensetzen und einen Plan ausarbeiten. "Und dann schauen wir, wohin das Ganze führt", betonte Schlotterbeck.

Er fühle sich in Dortmund sehr wohl, unterstrich der Ex-Freiburger. "Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen", sagte Schlotterbeck, der auf die Entwicklung unter Trainer Nico Kovac verwies: "Die macht schon Freude, die macht sehr viel Spaß."/tas/DP/zb

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
