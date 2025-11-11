SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag gefragt

SCHOTT Pharma im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 18,30 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 18,30 EUR. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.362 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 65,30 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 2,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,159 EUR, nach 0,160 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten