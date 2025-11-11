SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 17,90 EUR abwärts.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 17,90 EUR ab.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 30,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,99 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,159 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

