Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Schwache Ergebnisse

AB InBev-Aktie fester: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe

30.10.25 11:24 Uhr
AB InBev-Aktie höher: Gewinneinbruch durch schwache Bierverkäufe | finanzen.net

Der Gewinn von Budweiser-Brauers Anheuser-Busch InBev ist im dritten Quartal aufgrund geringerer Bierverkäufe eingebrochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
54,66 EUR 1,42 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen verwies auf schwache Ergebnisse in China.

Der weltgrößte Brauereikonzern meldete am Donnerstag für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,05 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,07 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. AB InBev, zu dessen Marken auch Michelob Ultra und Stella Artois gehören, teilte mit, dass das Volumen organisch um 3,7 Prozent gesunken sei, womit sich die Serie vierteljährlicher Rückgänge fortsetzte. Analysten hatten laut den vom Unternehmen bereit gestellten Konsensschätzungen mit einem Volumenrückgang von 3,1 Prozent gerechnet.

Das Unternehmen führte den anhaltenden Volumenrückgang auf die schwache Entwicklung in China - wo das Volumen um 11,3 Prozent sank - und auf untypisches Wetter in Brasilien zurück. Einige Analysten hatten geäußert, das dritte Quartal hätte eine Trendwende einleiten können.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Jahr hinsichtlich des normalisierten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - ohne Sonderposten -, dessen Wachstum im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel von 4 bis 8 Prozent steht. Im dritten Quartal stieg dieser Wert um 3,3 Prozent.

AN der EURONEXT notiert die AB InBev-Aktie zeitweise 0,68 Prozent höher bei 53,34 Euro.

Von Aimee Look

DOW JONES

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
10:46AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
09:21AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:46AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
09:21AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
26.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
04.12.2024AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
30.09.2024AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

