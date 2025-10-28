AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 103,45 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe die Erwartungen bei den Absatzmengen nicht ganz erfüllt, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) und der Gewinn je Aktie hätten diese aber übertroffen. Positiv wertete er auch die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/tih/jha/
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
52,64 €
|Abst. Kursziel*:
55,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,55%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
