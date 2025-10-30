DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1617 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.966 +0,5%
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen

30.10.25 08:26 Uhr
LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) legt in einem unverändert schwierigen Marktumfeld einen milliardenschweren Aktienrückkauf auf. So sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag binnen 24 Monaten eigene Papiere für 6 Milliarden US-Dollar (5,16 Mrd Euro) erworben werden. Im Tagesgeschäft bekam das Unternehmen derweil auch im dritten Quartal eine nahezu weltweit gesunkene Nachfrage zu spüren. Dank gestiegener Preise, dem anziehenden Verkauf von Premiummarken und Sparmaßnahmen verdiente der weltgrößte Bierproduzent im Tagesgeschäft aber mehr als ein Jahr zuvor.

Der Absatz sank im dritten Quartal bereinigt um die Folgen von Zu- und Verkäufen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, während der Umsatz organisch um knapp ein Prozent auf 15,13 Milliarden Dollar stieg. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 5,59 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich brach aber um die Hälfte ein auf 1,05 Milliarden Dollar. Das geht vor allem auf Bewertungsanpassungen für bestimmte Finanzkontrakte zurück./mis/zb/stk

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
21.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
