AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

53,18 EUR +0,10 EUR +0,19 %
49,24 CHF +0,46 CHF +0,93 %
Marktkap. 104,43 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

12:06 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,18 EUR 0,10 EUR 0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den vergangenen gut fünf Jahren hätten die Aktien europäischer Brauereikonzerne bis zu 30 Prozent und die von Spirituosenherstellern bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch trotz kurzfristig düsterer Aussichten hätten sich die Bewertungen zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholt. Stirling rechnet zunächst mit einer heterogenen Geschäftsentwicklung, bleibt langfristig aber positiv. Im Bierbereich bevorzugt er Carlsberg und im Spirituosenbereich weiterhin Campari. Seine neuen Kursziele begründet der Experte mit weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeiträumen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,28 €		 Abst. Kursziel*:
53,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,19%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

12:06 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
10.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net AB InBev-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev-Aktie: So viel hätte eine Investition vor einem Jahr gekostet
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
PR Newswire Anheuser-Busch Continues to Deliver on Recent $300 Million Commitment to American Manufacturing Jobs
PR Newswire Anheuser-Busch Invests $9M in its Baldwinsville, NY Brewery to Drive Local Economic Growth
Zacks AB InBev Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on Soft Volumes
