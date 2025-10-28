AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 103,76 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe der Brauereikonzern unter dem Strich die Erwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Der Gewinn je Aktie liege etwas über dem Konsens, denn operativ (Ebitda) habe der Konzern übererfüllt. Umfangreicher als erwartet seien die Aktienrückkäufe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
18,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,00%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|09:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
