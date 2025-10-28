DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

52,94 EUR -0,24 EUR -0,45 %
49,20 CHF -0,14 CHF -0,28 %
Marktkap. 103,76 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

09:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
52,94 EUR -0,24 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe der Brauereikonzern unter dem Strich die Erwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Der Gewinn je Aktie liege etwas über dem Konsens, denn operativ (Ebitda) habe der Konzern übererfüllt. Umfangreicher als erwartet seien die Aktienrückkäufe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,18 €		 Abst. Kursziel*:
18,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,00%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

09:21 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
10.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Dow Jones Schwache Ergebnisse AB InBev-Aktie stabil: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe AB InBev-Aktie stabil: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
PR Newswire Anheuser-Busch Continues to Deliver on Recent $300 Million Commitment to American Manufacturing Jobs
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen