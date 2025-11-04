Schwacher Ausblick

HUGO BOSS hat es im schwachen und rabatt-affinen Marktumfeld geschafft, trotz Umsatzrückgang die Gewinne marginal zu steigern und die Margen leicht zu verbessern.

Für das Gesamtjahr ist der Modehersteller nun pessimistischer und rechnet nur noch damit, sowohl bei Umsatz als auch EBIT und EBIT-Marge das untere Ende der Zielspanne zu erreichen, was beim Umsatz einen Rückgang im Vorjahresvergleich impliziert.

Dies spiegele die "anhaltende makroökonomische Volatilität und deutlich negative Währungseffekte im Jahresverlauf wider", so HUGO BOSS.

Im Gesamtjahr würden negative Währungseffekte den Umsatz um 100 Millionen Euro belasten, das EBIT um bis zu 20 Millionen. Entsprechend will der Konzern auch die Investitionen auf das untere Ende der für 2025 geplanten 200 bis 250 Millionen Euro beschränken. Einen Strategie-Update des laufenden Effizienzprogramms soll es am 3. Dezember geben.

Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 989 Millionen Euro von 1,03 Milliarden im Vorjahr; erwartet worden waren im Markt 1,01 Milliarden. Währungsbereinigt betrug das Minus 1 Prozent.

Der operative Gewinn EBIT lag bei 95 Millionen Euro (nach 95 Millionen im Vorjahr). Nach Steuern und Dritten stieg der Gewinn auf 59 Millionen Euro von 55 Millionen bzw 0,85 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,79).

HUGO BOSS-Aktie wenig bewegt - Umsatz enttäuscht

Verfehlte Umsatzerwartungen haben die Aktie von HUGO BOSS am Dienstag kaum belastet. Auf XETRA gibt das Papier des Modeunternehmens zeitweise um marginale 0,05 Prozent auf 37,87 Euro nach.

JPMorgan-Analystin Chiara Battistini verwies - wie auch Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC - auf den unter der Konsensschätzung liegenden Umsatz im dritten Quartal. Dass Boss nun allgemein etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr blickt und seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis an das untere Ende seiner Prognosespannen anpasste, sieht Battistini jedoch als bereits eingepreist an.

Sie sieht daher eher Positives im Zahlenwerk. So habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und die Betriebskosten seien weiterhin niedrig geblieben, schrieb sie. Auch Dhar hob die Kostenkontrolle positiv hervor.

