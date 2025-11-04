Prognose bekräftigt

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat sein organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt.

Für das abgelaufene Quartal wies der DAX-Konzern ein organisches und währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 10 Prozent aus, wozu alle operativen Segmente beitrugen. Die Umsatzerlöse legten um 3 (währungsbereinigt 8) Prozent auf 4,89 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit 4,76 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Das operative Ergebnis lag im dritten Quartal mit 477 Millionen Euro um 3 (währungsbereinigt 8) Prozent über Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 9,8 von 9,7 Prozent. Hier hatte der Analystenkonsens auf 488 Millionen Euro EBIT bei einer Marge von 10,3 Prozent gelautet. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte stieg um 22 (währungsbereinigt 28) Prozent auf 574 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 11,7 von 9,9 Prozent. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 550 Millionen Euro bzw 11,6 Prozent Marge erwartet hatten.

Im wichtigen US-Markt wuchsen die organischen Behandlungsmengen marginal um 0,1 Prozent.

Für das laufende Jahr plant FMC weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einem Anstieg des operativen Ergebnisses - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte - im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich.

"Im dritten Quartal 2025 haben wir die Dynamik fortgesetzt und das Umsatzwachstum weiter beschleunigt. Zum dritten Mal in Folge konnten wir im Quartal erwartungsgemäß das operative Ergebniswachstum steigern" sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Das unterstreicht unsere anhaltenden Fortschritte, die wir im operativen wie finanziellen Bereich leisten."

DJG/brb/mgo

DOW JONES