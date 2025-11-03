HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Enttäuschung werde auf das Timing bei Auslieferungen zurückgeführt, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Die Bruttomarge sei allerdings besser als gedacht und die Prognosesenkung falle weniger harsch aus als befürchtet. Die neuen Ziele lägen nun am unteren Rand der bisherigen Spanne und damit auf Augehöhe mit den Markterwartungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,35 €
|Abst. Kursziel*:
9,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
38,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,36%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
