HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,81 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,37 €
|Abst. Kursziel*:
-3,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|29.09.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG