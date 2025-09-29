DAX 23.726 -0,1%ESt50 5.497 -0,2%Top 10 Crypto 15,72 -1,2%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.882 -0,6%Euro 1,1747 +0,2%Öl 67,27 -0,6%Gold 3.852 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
AUTO1-Aktie im Aufwind: Drei neue Autohero-Produktionszentren eröffnet AUTO1-Aktie im Aufwind: Drei neue Autohero-Produktionszentren eröffnet
Chinas Wirtschaft unter Druck: PMI zeigt sechsten Monat in Folge Schrumpfung Chinas Wirtschaft unter Druck: PMI zeigt sechsten Monat in Folge Schrumpfung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
40,36 EUR -0,10 EUR -0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,81 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

09:31 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
40,36 EUR -0,10 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,37 €		 Abst. Kursziel*:
-3,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

29.09.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
29.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
29.09.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
18.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

Dow Jones Flottenstrategie TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen
finanzen.net TUI Aktie News: TUI macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Montagmittag zu
finanzen.net TUI Aktie News: TUI steigt am Mittag
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
EQS Group EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises und bekräftigt damit die strategische Neuausrichtung und langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG transfers two newbuild slots to TUI Cruises reinforcing its strategic realignment and long-term growth ambitions in the UK and Northern Europe
EQS Group EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen