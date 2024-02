Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite erlitt letztendlich Verluste.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,82 Prozent tiefer bei 15.775,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 15.910,43 Punkte an der Kurstafel, nach 15.906,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15.917,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15.752,02 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 14.944,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14.113,67 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 11.855,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,84 Prozent. Bei 16.080,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Escalon Medical (+ 34,10 Prozent auf 0,27 USD), Sangamo Therapeutics (+ 31,43 Prozent auf 1,38 USD), Applied Materials (+ 6,35 Prozent auf 199,57 USD), BE Semiconductor Industries (+ 5,74 Prozent auf 175,25 USD) und Ceragon Networks (+ 4,10 Prozent auf 2,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Trend Micro (-17,20 Prozent auf 7.221,00 JPY), Adobe (-7,41 Prozent auf 546,66 USD), Agilysys (-7,35 Prozent auf 78,98 USD), Corcept Therapeutics (-7,15 Prozent auf 22,71 USD) und Harvard Bioscience (-7,00 Prozent auf 4,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.545.196 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,827 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Roivant Sciences-Aktie verzeichnet mit 2,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 68,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net