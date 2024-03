Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 bewegte sich heute im Minus.

Am Montag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,31 Prozent auf 5.218,19 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44,183 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 5.218,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5.234,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5.216,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.229,09 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 5.088,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 4.754,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 3.970,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,02 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5.261,10 Punkte. Bei 4.682,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 7,20 Prozent auf 1.042,79 USD), Micron Technology (+ 6,28 Prozent auf 117,13 USD), DexCom (+ 5,20 Prozent auf 140,10 USD), Moderna (+ 4,70 Prozent auf 110,38 USD) und Hanesbrands (+ 4,69 Prozent auf 5,36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-28,57 Prozent auf 0,05 USD), Take Two (-4,15 Prozent auf 146,14 USD), STERIS (-3,64 Prozent auf 220,67 USD), United Airlines (-3,40 Prozent auf 44,89 USD) und Bio-Techne (-3,19 Prozent auf 69,22 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20.744.763 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2,945 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 307,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net