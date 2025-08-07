DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag

08.08.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 116,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 116,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 117,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.927 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 5,14 Prozent zulegen. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 77,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,42 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 116,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:41Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:41Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

