Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 103,30 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 103,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 103,40 EUR. Bei 103,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.372 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 18,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,75 EUR ab. Abschläge von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,85 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

