Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag stärker

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Scout24 legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 108,10 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,70 EUR. Zuletzt wechselten 10.234 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 110,50 EUR erreichte der Titel am 09.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,04 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,04 EUR aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

