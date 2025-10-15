Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 102,70 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 102,70 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.783 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 19,57 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 33,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

