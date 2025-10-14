DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

14.10.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 103,10 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 103,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 103,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.177 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 16,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 76,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
