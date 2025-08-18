Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 114,10 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 114,10 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 114,10 EUR. Mit einem Wert von 114,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.443 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. 7,62 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 42,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

