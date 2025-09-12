DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Kurs der Siemens

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

15.09.25 12:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 228,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Die Siemens-Aktie legte bis auf 232,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.993 Siemens-Aktien.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 6,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,34 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

