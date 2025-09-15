DAX23.357 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,86 -0,9%Gold3.663 -0,7%
Aktienentwicklung

Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag auf rotes Terrain

17.09.25 12:06 Uhr
Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 224,60 EUR ab.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 224,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 224,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,80 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.607 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,70 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,11 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,49 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Aktie von Goldman Sachs

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

