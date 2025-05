Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Dienstagmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 220,90 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 220,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 221,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.685 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 9,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,79 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,67 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,84 EUR je Siemens-Aktie.

