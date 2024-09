Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittag positiv

Siemens Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 25,73 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 25,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 25,75 EUR. Mit einem Wert von 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 560.059 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,12 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,41 EUR.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,80 Mrd. EUR gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,481 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

