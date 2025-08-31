Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag an Boden

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.718 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 13,41 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

