Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 45,83 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 45,83 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.599 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,41 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

