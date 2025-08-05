Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 46,25 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 307.228 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von 26,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,41 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.
