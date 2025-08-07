Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 46,20 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,20 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.091 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 26,58 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,29 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

