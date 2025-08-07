Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Nachmittag Tendenz
Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,18 EUR.
Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 46,48 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,03 EUR nach. Bei 46,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.695 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.
Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 21,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,76 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,41 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
