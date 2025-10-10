DAX24.580 -0,1%Est505.616 -0,2%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.064 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag tiefer

10.10.25 16:09 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 48,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,33 EUR -0,30 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 48,42 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,34 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.911 Stück gehandelt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 20,78 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,16 EUR.

Am 30.07.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
