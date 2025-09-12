Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,77 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,77 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 48,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.599 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,29 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Siemens Healthineers-Aktie steigt: Diagnostik-Fantasie beflügelt