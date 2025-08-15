Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,00 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 47,00 EUR. Bei 46,95 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.131 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,32 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

