Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

19.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,68 EUR.

Siemens Healthineers AG
47,57 EUR 0,55 EUR 1,17%
Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 47,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 185.272 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 22,65 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,57 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
