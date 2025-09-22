Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 44,33 EUR.
Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 44,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 43,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.350.161 Siemens Healthineers-Aktien.
Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,29 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,66 Mrd. EUR – ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Aktie aus.
