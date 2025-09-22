Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 44,50 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 44,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 43,41 EUR. Bei 44,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.692.602 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 7,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



