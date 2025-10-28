Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 49,17 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 49,17 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 241.821 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 16,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,16 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

