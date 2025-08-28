Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 47,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,62 EUR. Mit einem Wert von 47,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 149.174 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2025 aus.

