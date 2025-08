Siltronic Aktie News: Siltronic behauptet sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,90 EUR.

Mit einem Wert von 35,90 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 36,20 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 35,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.703 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 76,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,09 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,86 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

