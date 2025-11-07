Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 46,58 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 46,58 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,58 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.140 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 24,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,089 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 53,00 EUR.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357,30 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,527 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

