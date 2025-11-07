DAX23.614 -0,5%Est505.585 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag gestärkt

07.11.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 46,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
46,80 EUR 1,08 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 46,58 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,58 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.140 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 24,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,089 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 53,00 EUR.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357,30 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,527 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

