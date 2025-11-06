Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 49,12 EUR.
Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 49,12 EUR. Bei 48,88 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 968 Siltronic-Aktien umgesetzt.
Bei 61,75 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 20,45 Prozent niedriger. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,46 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,089 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 300,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umsetzen können.
Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,527 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
