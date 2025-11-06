DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.045 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,07 -0,8%Gold3.981 ±0,0%
Kurs der Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

06.11.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,8 Prozent auf 46,60 EUR nach.

Siltronic AG
47,46 EUR -1,94 EUR -3,93%
Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 5,8 Prozent auf 46,60 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 46,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.747 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 32,51 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 47,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,089 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 300,30 Mio. EUR – eine Minderung von 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,527 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

