Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Siltronic im Blick

08.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,56 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
36,82 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 36,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 36,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.190 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.08.2024 markierte das Papier bei 76,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,25 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 14,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

