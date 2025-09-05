Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 33,64 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:37 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 33,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 33,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 16.149 Stück.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 72,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations

Siltronic-Aktie steigt: Kooperation mit Cosine bei neuem Weltraumteleskop NewAthena

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet