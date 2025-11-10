Siltronic Aktie News: Siltronic springt am Mittag hoch

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 48,00 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 48,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 48,40 EUR. Mit einem Wert von 47,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.734 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 28,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,089 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,00 EUR.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siltronic ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 300,30 Mio. EUR – eine Minderung von 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,30 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,527 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

