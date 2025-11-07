Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 45,96 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 46,92 EUR. Mit einem Wert von 46,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 56.919 Siltronic-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.
Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,089 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die Siltronic-Aktie.
Am 28.10.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,527 EUR je Aktie aus.
