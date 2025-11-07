DAX23.556 -0,8%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,95 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag höher

07.11.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 46,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
46,50 EUR 0,78 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 46,38 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,92 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.236 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 61,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 24,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 46,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,089 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 28.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent verringert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,527 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

